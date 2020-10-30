 الإعصار زيتا يتسبب في مقتل ستة أشخاص جنوبي الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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الإعصار زيتا يتسبب في مقتل ستة أشخاص جنوبي الولايات المتحدة

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 7:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 7:12 ص

 ضرب إعصار زيتا جنوبي الولايات المتحدة مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية، كما تسبب أيضا في انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص يوم الخميس.

ووصل زيتا إلى اليابسة ليل الأربعاء كإعصار من الفئة الثانية في ولاية لويزيانا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة.

ووفقا لموقع "باورأوتايج دوت يو إس"، الذي يتعقب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، عانى أكثر من مليوني شخص في لويزيانا وألاباما وميسيسيبي وجورجيا وكارولينا من انقطاع الكهرباء لبعض الوقت يوم الخميس.

وأجبر الإعصار القوي حكام الولايات على إعلان حالة الطوارئ وأرجأ الرئيس دونالد ترامب تجمعا انتخابيا لحملته كان مقررا في نورث كارولينا يوم الخميس.

وتحمل السكان على سواحل لويزانا الكثير من الضرر. ولقي رجل حتفه جراء صعقه بالكهرباء في الولاية الجنوبية، ودمرت الرياح أسطح المنازل، فيما تسببت مياه الفيضانات في تصدع ثلاثة سدود في منطقة واحدة.

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