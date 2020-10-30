تابع تغطية «الشروق» لفعاليات ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي

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انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بعدما شهد عرض 65 فيلمًا على مدار 8 أيام.وتقدم «الشروق» تغطية شاملة لفعاليات الختام عبر الروابط التالية..ختام الجونة.. الطفل زكريا عنان: عمري 12 عاما.. وأتطلع لأن أكون مثل عز العرب الكغاطلميس الحديدي من ريد كاربت الجونة: الفن لا ينفصل عن الواقع.. ونطالب بسينما للإنسانيةبث مباشر.. حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي