تابع تغطية «الشروق» لفعاليات ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي

شكرى يبحث مع بوجدانوف الأوضاع في الشرق الأوسط وخطوات تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية

لا زيادات في أسعار الكهرباء أو السلع.. الحكومة تواجه الشائعات بـ «11 لا جديدة»