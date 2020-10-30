اعتادت النساء على رؤية إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي متألقة بمكياج بسيط ووجه خالي من عيوب البشرة كالحبوب والهالات السوداء، وجسد ممشوق وجذاب، فما هو نظام العناية الذي تحرص عليه عارضة الأزياء السابقة التي ستكمل عامها الـ40 اليوم؟

تقول فنانة المكياج أليكسا رودولفوا، المسئولة عن مظهر إيفانكا منذ 10 سنوات، إنها تتبع بعض العادات الصحية في حياتها اليومية على الرغم من انشغالها الدائم في عملها ومع ابنائها، حيث إنها أم لـ3 أطفال.

وأضافت أن إيفانكا تحرص على تناول أطعمة مغذية وممارسة الرياضة مع تجنب التدخين وهذا يساعدها في الحصول على بشرة صافية من علامات الإرهاق والبثور والحبوب- وفقًا لموقع "أولا" الأمريكي الخاص بأخبار المشاهير والأزياء والجمال ونمط الحياة.

وأكدت أنها تحرص على عدم وضع المكياج ليلًا عند النوم، مع شرب الماء الساخن بالليمون لتحسين بشرتها، إضافة إلى أنها تغسل وجهها قبل وضع المكياج ثم تضع قناع الكولاجين حتى تكون بشرتها صافية ولذلك تظهر بملامح جذابة في أي مناسبة.

وأوضحت أنها تفضل دائمًا في مكياجها إبراز عظام وجنتيها باستخدام الكونتور إذا كانت تصور فيديو أو صور للمجلات والصحف ستظهر في حفل، أما العين، فتفضل أن يكون مكياجها مائل للون القهوة ليبرز لونها.

وفي حديث سابق لإيفانكا مع مجلة "نيوبيوتي" الأمريكية الخاصة بالصحة والجمال، أكدت أنها تحرص على شرب الماء على مدار اليوم، خاصةً خلال سفرها حتى يظل جسمها رطب لأن الرطوبة تحافظ على جمال البشرة وتوهجها ويغني عن المكياج.

وأوضحت أنها تحب الركض وهذا يساعدها في الحفاظ على وزنها دون اتباع نظام غذائي صارم، مع الحصول على حمام دافئ بالملح وبعض العطر الخاص بالاسترخاء حتى تتخلص من التوتر في بسبب العمل أو السفر، حتى لا تتأثر بشرتها بشكل سلبي.