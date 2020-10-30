المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يطلع عون على مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية جنوباً

أطلع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون على مسار المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية جنوباً، والتقى في هذا الإطار السفيرة الأمريكية دوروثي شيا.

وأطلع كوبيتش الرئيس عون اليوم الجمعة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية" على تفاصيل جولتي المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللتين عُقدتا يومي الاربعاء والخميس الماضيين في الناقورة، والأجواء الإيجابية التي تسود المفاوضات على رغم وجود وجهات نظر مختلفة هي موضع التفاوض الذي سيستأنف الشهر المقبل".

وحضر اللقاء عن الجانب الاممي، لينا القدوة، وعن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، انطوان شقير والمستشار الديبلوماسي اسامة خشاب.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون السفيرة شيا اليوم الجمعة " وتطرق البحث إلى مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي تتواصل في مقر قيادة " اليونيفيل" في الناقورة ويشارك فيها ممثل عن الولايات المتحدة الاميركية بصفة وسيط مسهّل للتفاوض.

وعرض رئيس الجمهورية مع السفيرة الأمريكية " العلاقات اللبنانية-الامريكية وسبل تطويرها"، كما تناول " الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة".

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت في الرابع عشر من تشرين أول/ اكتوبر الحالي بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية أمس الأول الأربعاء، وانطلقت الجولة الثالثة أمس الخميس.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في بداية تشرين أول/ أكتوبر الحالي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية.