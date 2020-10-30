بورصة السلع: بدء تداول سلعة القمح خلال النصف الثاني من العام المقبل

عشماوي: طرح سلع الذهب والحديد والأرز والقطن مستقبلا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية، إن البورصة السلعية ستبدأ بتداول سلعة القمح أولا ثم سيتم طرح عدد من السلع فور نجاح تجربة القمح، حيث يمكن أن يتم طرح سلع مثل الذهب والحديد والأرز والقطن، على أن تكون أول عملية تداول في النصف الثاني من العام المقبل.

وأضاف عشماوي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الدراسة التسويقية لبورصة السلع التي عمل عليها جهاز تنمية التجارة الداخلية، حددت مواصفات السلع المسموح بإدراجها بالبورصة السلعية وهي 3 صفات، تتمثل في القدرة على التحمل، والقابلية للتخزين، ووجود عرض وطلب عليها، حيث أن المحاصيل التى يتم اختيارها للتداول فى البورصة السلعية يجب أن تتوافر بها هذه الصفات.