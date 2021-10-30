تحرير 15 مخالفة للمخابز بكفرالدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، وحفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة التموينية، ومصطفى الزهراني مدير إدارة تموين كفرالدوار، وبرفقته المهندس عباس محمد مفتش الرقابة التموينية بحمله تموينيه فجرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 تقرير ضد المخابز البلدية المدعمه بيانها كالآتى: 8 تقارير إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 8 - 15جراما

و2 تقرير مخبز مغلق ومتوقف عن التشغيل دون إذن رسمى من التموين

و2 تقرير إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و2 تقرير عدم نظافة أدوات العجن.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.