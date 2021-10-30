«إيتيدا» تعلن الفائزات بأول «هاكاثون» لرائدات الأعمال فى مصر بالتعاون مع شركة «إنتل» العالمية

أعلن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال «تيك»، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» نتائج أول مسابقة لرائدات الأعمال فى مصر «She Hackathon»، بالتعاون المشترك بين مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال «تيك» ومراكز إبداع مصر الرقمية «كرياتيڤا –Creativa» وشركة إنتل Intel الرائدة عالميًا فى مجالات التكنولوجيا.

وفاز بالمسابقة ثلاث فرق من رائدات الأعمال؛ حيث حصل فريق عمل «حاجة حلوة» من محافظة أسوان على المركز الأول، عن فكرة تطبيق إلكترونى يساعد على مكافحة قضايا العنف ضد المرأة، من خلال توفير خاصية للاستغاثة الصوتية وتحديد ومشاركة الموقع الجغرافى فى حالة الخطر وتصنيف الأماكن من حيث درجة الأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسى.

وحصل فريق «تريسومى» من محافظة الاسماعيلية على المركز الثانى على فكرة منصة إلكترونية مجانية لتحقيق التواصل الفعال بين أولياء أمور الأطفال الذين يعانون من «متلازمة داون» وتشبيكهم مع الأطباء والممرضين والأخصائيين النفسيين فى المناطق المجاورة لهم.

كما حصل فريق «فيم سكان» من محافظة المنصورة على المركز الثالث، حيث قدم فريق العمل فكرة ونموذج أولى لنظام إلكترونى يساعد فى تقليل حالات التشخيص الخاطئ والوقت المستغرق لعمل الأشعة السينية «الأكس راى» وبالأخص فى حالات الكشف عن سرطان الثدى للسيدات.

وبلغت قيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، والجائزة الثانية 15 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 10 آلاف جنيه، حيث تضمنت معايير الاختيار تقييم الإشكالية، وفكرة المشروع، والنموذج التقنى، ودراسة جدوى المشروع، والعرض الأخير للفكرة وجاهزية فريق العمل.

وتستهدف مسابقة «SheHackathon» مساعدة رائدات الأعمال على مواجهة التحديات وبلورة أفكارهن وتحويلها إلى أفكار قابلة للتطبيق التجارى وتقديم الدعم اللازم لتأهيلهم لدخول برامج حاضنات الأعمال وبرامج دعم ما قبل الاحتضان، وذلك فى إطار دور الهيئة فى دعم وتحفيز نمو سوق ريادة الأعمال المزدهر فى مصر.

وتأتى مسابقة «SheHackathon» فى إطار جهود مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لبناء قدرات الفتيات بمختلف المحافظات وتحفيزهن على تطويع تكنولوجيا المعلومات فى مجالات أعمالهن المختلفة، بما يساهم فى تمكين المرأة اقتصاديا وضمان مشاركة فاعلة لها فى جميع أوجه العمل وبما يعمل على تعزيز دورها فى بناء المجتمع.