 قطر تستنكر تصريحات جورج قرداحي وتدعو الحكومة اللبنانية لسرعة رأب الصدع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر تستنكر تصريحات جورج قرداحي وتدعو الحكومة اللبنانية لسرعة رأب الصدع


نشر في: السبت 30 أكتوبر 2021 - 7:06 م | آخر تحديث: السبت 30 أكتوبر 2021 - 7:06 م

أعلن المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بدولة قطر عن استغرابه الشديد واستنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية.
واعتبر المكتب الإعلامي – بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية- هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد موقفا غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء.
وأضاف البيان : "قد كان حريّا به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية وعليه فإن وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء".


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