قالت مريم مجدي صاحبة واقعة اكتشاف تصوير صاحب محل بالعمرانية بغرفة تبديل الملابس، إن مرتكب الواقعة يملك 900 صورة لفتيات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، مساء الجمعة، أنّ عدد الفتيات اللاتي تم تصويرهن قد يتراوح بين 300 و400 فتاة.

وأوضحت أنّ هذا الشخص يهدّد الفتيات ويمارس ابتزازًا ضدهن عبر هذه الصور، بعدما يلتقطها لهن أثناء تبديل الملابس، مؤكدة أنّه التصوير يتم من خلال فتحة صغيرة يصوِّر من خلالها الفتيات، فيما لا توجد أي كاميرات بالمكان.

وأشارت إلى أنّها أصرت على فضحه على الملأ، وذكرت: "قولتله أنا مش هاضربك ولا هاعملك حاجة بس هافضحك".

وكانت قوات الأمن بالجيزة، قد ألقت القبض على صاحب محل ملابس جاهزة بمنطقة العمرانية، لاتهامه بالتلصص على الفتيات وتصويرهن عبر فتحة أعدها بغرفة تبديل الملابس "بروفة".

وتبيّن أنّ صاحب محل "ت" بشارع فاطمة رشدي أعد فتحة سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتلصص عليهن، ومن ثمّ ألقت قوات الأمن القبض على المتهم "٣٠ سنة" بعد معاينة المحل، وبفحص هاتفه عثر على صور لفتيات أثناء تبديلهن ملابسهن بتلك الغرفة.