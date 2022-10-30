 محافظة سوهاج تعلن أرقام تلقي الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع - بوابة الشروق
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محافظة سوهاج تعلن أرقام تلقي الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 5:43 م | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 5:43 م

أعلنت محافظة سوهاج تخصيص عدد من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع الغذائية بالأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين بالمحافظة، ومباحث التموين.

وتناشد المحافظة المواطنين المتضررين التواصل على الأرقام التالية:
ـ الخط الساخن: 19588
ـ واتس آب: 01577779999
ـ فاكس: 4600808/093

أرقام مديرية التموين وهي:
ـ أرضي: 4602177/093
ـ فاكس: 4601733/093

غرفة الازمات بالمحافظة:
ـ الخط الساخن 114
ـ مبادرة صوتك مسموع واتس آب: 01150606783
ـ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خط ساخن: 16528

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