محافظة سوهاج تعلن أرقام تلقي الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع

أعلنت محافظة سوهاج تخصيص عدد من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع الغذائية بالأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين بالمحافظة، ومباحث التموين.
وتناشد المحافظة المواطنين المتضررين التواصل على الأرقام التالية:
ـ الخط الساخن: 19588
ـ واتس آب: 01577779999
ـ فاكس: 4600808/093
أرقام مديرية التموين وهي:
ـ أرضي: 4602177/093
ـ فاكس: 4601733/093
غرفة الازمات بالمحافظة:
ـ الخط الساخن 114
ـ مبادرة صوتك مسموع واتس آب: 01150606783
ـ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خط ساخن: 16528