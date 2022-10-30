قال الدكتور أحمد طلب رئيس منطقة المنيا الأزهرية، إن المنطقة أقامت اليوم الأحد، بطولة اختراق الضاحية لمسافة 8 كيلو مترات، لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة المنيا.

وأضاف طلب، أن السباق بدأ من قرية البرجاية وانتهى بديوان عام المنطقة تنفيذا لخطة الأنشطة الرياضية بالمنطقة، وضمن فعاليات مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي"" بهدف ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية وتوعية الشباب بأهمية الصحة والتمسك بتعاليم الدين ونبذ الأفكار والظواهر الدخيلة على المجتمع وتعزيز الانتماء للوطن.

وأشرف على تنفيذ البطولة الدكتور أحمد طلب الشريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، والدكتور أشرف عبدالمنعم أحمد منسق المبادرة بالمنطقة، ومحمد فتحي صلاح مدير إدارة رعاية وقسم التربية الرياضية بالمنطقة، واشترك بالتحكيم والتنظيم صفوة من موجهي ومعلمي التربية الرياضية بالإدارات والمعاهد.

وضمت قائمة الفائزين في البطولة ٦ طلاب، حيث فاز بالمركز من الأول الطالب نادر خليفة، عن معهد جزيرة التل، والثاني الطالب طارق صبري، عن معهد قلندول، والثالث الطالب ياسر عربي، عن معهد دلجا، وبالمركز الرابع حشاد هشام عن معهد العدوة، وعن المركز الخامس الطالب عبدالرحمن أحمد عن معهد العدوة، والمركز الساس محمد سلامة عن معهد بني سالم.

وكرم الدكتور أحمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا وقيادات المنطقة، الطلاب الأوائل وحثهم على ضرورة المشاركة في الأنشطة والفاعليات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.