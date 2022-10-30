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مصر
زياد بهاء الدين: وثيقة ملكية الدولة تضع الخطوط العريضة في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص
انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تعديل قانون تنظيم الاتصالات
القوى العاملة تحذر من أساليب النصب على المواطنين بشأن منحة العمالة غير المنتظمة
الحكومة تنفي إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى نقدي
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الفلبين تعلن حالة الكوارث بعد العاصفة نالجاي
كرسي الرئاسة اللبنانية يبحث عن رئيس.. عون يسلم منصبه للفراغ
روسيا تضيف 11 إقليما بريطانيا إلى قائمة الدول غير الصديقة
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جاتوزو: لا أتفق مع تشافي.. برشلونة لم يستحق الفوز علينا
جابيجول يسطر اسمه في تاريخ كأس ليبرتادوريس
رئيس أسوان: ربيع ياسين واجه سوء توفيق.. ورغبة الطرفين كانت الرحيل
رأي
فن
محمد الحلو لجمهور مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية: أنتم جمهور متذوق للفن والطرب
الإليزيه: حفل تأبين يرأسه ماكرون للرسام الفرنسي بيير سولاج الأربعاء المقبل في اللوفر
الهدية يتوج بجائزة أفضل عرض مسرحي بالدورة الثامنة لمهرجان الحرية المسرحي
محمد الحلو يحيي الليلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربية بالاسكندرية
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زياد بهاء الدين: مرونة سعر الصرف إجراء ضروري وليس نهائيا للإصلاح الاقتصادي الهيكلي
الضرائب: بداية من 1 نوفمبر تحفيض مهلة إرسال الفاتورة الإلكترونية إلى يومين
نيفين جامع: خطة طموحة لتشجيع المشروعات الصغيرة على التصدير
حوادث وقضايا
ضبط تاجر لبيعه الأرز بأزيد من السعر المقرر و3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار بالبحيرة
السيطرة على حريق بشقة بعمارات الإسكان بكفر الزيات