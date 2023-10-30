 مشيرة خطاب: إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام الجنائية الدولية سهلا - بوابة الشروق
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مشيرة خطاب: إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام الجنائية الدولية سهلا

صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 6:01 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 6:01 م

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العمل على إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبح سهلا بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة.

وقالت "خطاب"، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اليوم الإثنين، إن الانتهاكات ليست في غزة فقط بل في فلسطين، متابعًا: "آن الأوان أن تنفذ المنظمات الدولية ما تدعو إليه مرارا وتكرار، بشأن حقوق الإنسان".

وتابعت: "آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه تلك الجرائم"، موضحة استعداد وجاهزية المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم ملف كامل بالانتهاكات الإسرائيلية.

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