مجلس الزمالك يعقد أول اجتماعاته اليوم برئاسة لبيب

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك عصر اليوم اجتماعه الأول بالتشكيل الحالي لمجلس الإدارة الذي أسفرت عنه الانتخابات الأخيرة.

ويترأس الاجتماع حسين لبيب رئيس النادي، حيث من المقرر أن يتم مناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها مصير الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وما إذا كانت هناك نية للتغيير خلال الفترة المقبلة.

وعلمت "الشروق" أن هناك استقرار داخل مجلس الزمالك على منح أوسوريو فرصة جديدة قد تكون الأخيرة، من خلال مباراة زد في الدوري وبيراميدز بكأس مصر، للحكم على تجربة المدرب الكولومبي، علما بأن التغييرات قد تطال الجهاز المعاون أيضا في ظل إمكانية رحيل مدحت عبدالهادي المدرب العام ومحمد عبدالمنصف مدرب الحراس.

كذلك يناقش المجلس موقف المستحقات المتأخرة للاعبين والتي بدأ لاعبو فريق الكرة في المطالبة بها، حيث فوجئ المجلس بضرورة توفير 80 مليون جنيه لسداد تلك المستحقات.

ويستعرض مجلس الزمالك أيضا آخر ما توصل إليه عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة فيما يخص التواصل مع الجهات الدولية للوصول إلى حلول بشأن مديونيات النادي سواء لسبورتنج لشبونة البرتغالي أو المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق.