الاحتلال الإسرائيلي يزعم تحريره مجندة أسيرة بعد عملية برية في غزة وينشر صورتها

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمكن من تحرير مجندة أسيرة لدى حركة حماس في قطاع غزة، بعد تنفيذه عملية برية.



وقال جيش الاحتلال في تغريدة عبر موقع إكس، إنه تمكن الليلة، من تحرير المجندة العقيد أوري مجيديش خلال عملية برية في غزة، وفق زعمه.



وأضاف جيش الاحتلال أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للجندي وأن حالتها جيدة والتقت بعائلتها.



وأرفق جيش الاحتلال، تغريدته بصورة لهذه المجندة المزعوم تحريرها.

הלילה שוחררה החיילת טור׳ אורי מגידיש, במהלך פעולה קרקעית, לאחר שנחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7/10.



החיילת נבדקה רפואית, מצבה טוב והיא נפגשה עם משפחתה.



צה״ל ושב״כ ימשיכו לעשות כל מאמץ על מנת להביא לשחרור החטופים pic.twitter.com/0XYlgFNITk — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023



ولم تصدر المقاومة الفلسطينية تعليقا حتى الآن على هذا الصدد.



وفي وقت سابق اليوم، نفذت قوات الاحتلال في قطاع غزة توغلا عبر عدة آليات قبل أن تجبرها المقاومة الفلسطينية على التراجع.



وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن دبابات الاحتلال لم تتقدم بريا داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع.



ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.



وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.