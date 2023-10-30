 الجامعة العربية تتلقى طلبا من فلسطين والسعودية لعقد قمة طارئة بالرياض 11 نوفمبر - بوابة الشروق
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الجامعة العربية تتلقى طلبا من فلسطين والسعودية لعقد قمة طارئة بالرياض 11 نوفمبر

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 9:05 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 9:05 م
- القمة تبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة.

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلقي طلبا رسميا من كل من فلسطين والسعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة السعودية التى ترأس الدورة الحالية (32) فى العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى أن الأمانة العامة تلقت اليوم طلبا رسميا من فلسطين والمملكة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الاعضاء.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر الجاري.

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