الجامعة العربية تتلقى طلبا من فلسطين والسعودية لعقد قمة طارئة بالرياض 11 نوفمبر

- القمة تبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى أن الأمانة العامة تلقت اليوم طلبا رسميا من فلسطين والمملكة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الاعضاء.وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر الجاري.