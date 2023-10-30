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الكشف عن سبب عدم لحاق أوسوريو بتدريبات الزمالك

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 7:35 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 7:35 م

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين تدريباته الجماعية في غياب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض.

وغاب أوسوريو عن تدريبات الزمالك بعد أن سافر خارج مصر لمدة 48 ساعة فقط إجازة بعد خسارة الفريق في الجولة الماضية من الدوري الممتاز أمام إنبي بنتيجة 2-1.

وعاد أوسوريو إلى مصر اليوم الإثنين ما أدى لعدم قدرته على اللحاق بتدريبات الزمالك الاستعدادية لمواجهة زد إف سي في الأسبوع السادس من بطولة الدوري العام.

وقاد مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي معاوني أوسوريو تدريبات الفريق التحضيرية للمواجهة المقبلة في الدوري.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبلة مباراة الزمالك ضد زد، للأسبوع السادس من الدوري.


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