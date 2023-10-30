واشنطن: يجب على نتنياهو كبح جماح المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كبح جماح المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية" وتحميلهم المسؤولية عن الهجمات على الفلسطينيين.

وكرر سوليفان تأكيد الرئيس جو الأمريكي بايدن أن المستوطنين الإسرائيليين المتشددين "يسكبون الوقود على النار" من خلال أعمال العنف في الضفة الغربية، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة تعتبر أنه " من غير المقبول على الإطلاق ممارسة مستوطنين متشددين أعمال عنف ضد أشخاص أبرياء في الضفة الغربية".

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الحكومة الإسرئيلية لعلاج هذه القضية وتطالب "بمحاسبة أولئك المستوطنين المتشددين الذين ينخرطون في مثل هذا العنف".