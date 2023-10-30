حماس: فيديو الأسيرات الثلاثة رسالة لعائلات الأسرى لكشف خداع نتنياهو

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، إن كتائب القسام تدير معركة متعددة المسارات مع الاحتلال سواء في الميدان أو على المستوى الاستخباري أو على المستوى الإعلامي.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، مساء الاثنين، أن الفيديو الذي بثته كتائب القسام للأسيرات الإسرائيليات الثلاثة كان يمثل رسالة لكل العالم بأن حماس تسعى للإفراج عن جميع الأسرى الموجودين لديها، مقابل أن يفرج الاحتلال عن كل الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

وأشار إلى أنّ فيديو القسام رسالة موجهة إلى عائلات الأسرى، مفادها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلاعب بمشاعرهم ويستغل الحديث عن أوضاع الحرب ليوهمهم بأنه يسعى للإفراج عنهم.

ولفت إلى جرائم الاحتلال بما ذلك عمليات التوغل البري تُعرض حياة الأسرى لخطر كبير، في حين يدعى نتنياهو أنه يسعى للإفراج عنهم.

وأكّد متحدث حماس، أن الرسالة وصلت بالفعل، وأن هناك تفاعلا كبيرا يحدث على الرغم من محاولة نتنياهو التشويش على هذا التفاعل.

وكانت الأسيرات الثلاثة قد ظهرن في مقطع فيديو بثته المقاومة الفلسطينية، ووجهن خلاله رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي الفيديو، تحدثت أسيرة منهن مطالبة نتنياهو، بإطلاق سراحها مع غيرها من الأسرى، مقابل سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت في مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: «أمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات المختطفين، نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وكان من المفترض أن تطلق سراحنا، لقد التزمت بإطلاق سراحنا جميعًا».

وتابعت: «بدلا من ذلك، نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب فشلك الذي تسببت به في 7 أكتوبر، لأن الجيش لم يكن هناك ولم يأتِ أحد، ولم يستمع لنا أحد».

وأكملت: «نحن مواطنون أبرياء، ندفع الضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن في الأسر في ظل شروط بلا شروط».

وهاجمت نتنياهو بالقول: «أنت تقتلنا، هل تريد من الجيش أن يقتلنا؟ ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا.. أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم (الفلسطينيين) الآن، أطلق سراح الجميع، لنعود إلى عائلاتنا، الآن الآن الآن».

وفي أعقاب ذلك، قال نتنياهو إنه يبذل قصارى جهده لإطلاق سراح الأسرى في غزة، معتبرا أن الرسالة هي دعاية نفسية قاسية من قبل حماس.

وأضاف في بيان: «نحتضن العائلات، سنبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى ديارهم».

وتابع: «أتوجه إلى إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت، اللواتي اختطفتهن حماس التي ترتكب جرائم حرب، أعانقكم، قلوبنا معكم ومع المختطفين الآخرين».