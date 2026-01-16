دعت سفارة الهند في تل أبيب مواطنيها إلى تجنب جميع الرحلات غير الضرورية إلى إسرائيل، بسبب المخاطر الأمنية في المنطقة.

جاء ذلك في بيان للسفارة، الجمعة، طالبت فيه المواطنين الهنود المتواجدين حاليًا في إسرائيل بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام التام بالتعليمات والبروتوكولات الأمنية التي تصدرها السلطات الإسرائيلية.

وحثت السفارة المواطنين الهنود على عدم السفر غير الضروري إلى إسرائيل، داعية من يواجه أي حالة طارئة إلى التواصل مع السفارة فورًا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الجاهزية في جميع الجبهات، في ظل تهديدات واشنطن بمهاجمة إيران.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت عدة بلدات إسرائيلية، من بينها بلديات عسقلان وديمونة وبئر السبع وغان يافنيه، فتح الملاجئ العامة، على خلفية توقعات بضربة أمريكية محتملة ضد إيران.

ومساء الأربعاء، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجومًا على إيران «خلال الأيام المقبلة»، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب تحسبًا لهجوم إيراني انتقامي.