حسن عصفور: الحزب الشيوعي كان لديه موقف ورؤية أكثر وضوحا لحل القضية الفلسطينية سياسيا

قال الكاتب والمفكر الفلسطيني البارز حسن عصفور، إنه عندما بدأ الحديث عن مؤتمر "مدريد - واشنطن"، كان النقاش ما زال عاما ولم يتبلور بعد، كما كانت تجرى لقاءات جزئية، جزء منها في مكتب أبو مازن.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بحكم علاقته بأبو مازن، وفي اتصال سياسي يومي معه، فدائما ما يكون موجودا في هذا الإطار.

وأشار إلى أن النقاش كان دائما بين الحضور وكان يحضر ياسر عبد ربه، محسن إبراهيم، أبو علاء، كما كان يمر "الخالد" أبو عمار، على حد وصفه.

وتابع: "كانت تتم نقاشات بشكل أو بآخر، كما أنه بحكم علاقتي بالحزب الشيوعي، والذي كان لديه موقف ورؤية سياسية أكثر وضوحا، وفي العلاقة نحو الحل السياسي والبرنامج السياسي والرؤية السياسية أكثر من غيره".

وأشار إلى أن الحزب كان متواجدًا في الداخل ولديه حضور مميز، مؤكدا أن الحزب الشيوعي كان لديه رؤية مبكرة.