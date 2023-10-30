وصول أول طائرة محملة بمواد إغاثة من الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان

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أعلنت المفوضية الأوروبية أن طائرة محملة بمعدات للشتاء وأدوية ومواد غذائية، وصلت إلى مدينة هيرات الأفغانية، اليوم الاثنين، لتقديم المساعدة بعد وقوع العديد من الزلازل.

وكانت الرحلة تحمل على متنها 92 طنا من البضائع التي قدمها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه من المقرر وصول رحلتين أخريين قريبا.

جدير بالذكر أنه منذ مطلع أكتوبر، تسببت سلسلة من الزلازل المدمرة في مقتل نحو 1500 شخص بإقليم هيرات الأفغاني، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، كما دُمرت آلاف المنازل.

ومع أخذ الرحلتين المقررتين في الاعتبار، يصل إجمالي حجم مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمواجهة الزلازل إلى 4.5 مليون يورو (4.8 مليون دولار).

وتشمل المساعدات 2.5 مليون يورو للمنظمات الإنسانية الشريكة العاملة في المنطقة.