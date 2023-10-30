قصف إسرائيلي مكثف على غزة في ساعات المساء

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تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها المكثفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في مخيم النصيرات وسط غزة، وبيت لاهيا شمال غزة.

وبحسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية من غزة، خلف قصف إسرائيلي استهدف صالة "طل القمر" التي تأوي نازحين 26 شهيداً بالنصيرات.

ووفقا لشهود عيان، استهدف القصف منزلا لعائلة تمراز وسط غزة، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد العائلة.

وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على منازل المدنيين في بيت لاهيا، ومحيط مستشفى الإندونيسي، بحسب موقع " روسيا اليوم" الإخباري.