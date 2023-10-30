ارتكبت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة مساء الاثنين، بعدما استهدفت صالة أفراح في مخيم النصيرات، والتي تأوي عددًا كبيرًا من النازحين.



وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى استشهاد أكثر من 20 شخصًا في استهداف الاحتلال لصالة «طل القمر» بالنصيرات، وسط قطاع غزة.



وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، صباح اليوم.



وأكدت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في غزة.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8306 شهداء، و21 ألفًا و48 إصابة.



وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن «عدد الشهداء ارتفع إلى 8306، بينهم 3457 طفلًا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى 21 ألفا و48 إصابة بجراحات مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري».