إسرائيل تستدعي السفير الروسي للتنديد بزيارة قادة حماس إلى موسكو

استدعت إسرائيل السفير الروسي لديها للتعبير عن غضبها حيال قرار موسكو استقبال ممثلين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي شنت هجمات غير مسبوقة على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزارة أوضحت للسفير الروسي أناتولي فيكتوروف أن إسرائيل ترى أن "عدم صدور إدانة واضحة لا لبس فيها لمنظمة حماس الإرهابية من جانب موسكو" أمر خطير.

وقال المتحدث إن استقبال ممثلي حماس كضيوف وجه "رسالة بشرعية الإرهاب ضد الإسرائيليين".

والتقى دبلوماسيون من وزارة الخارجية الروسية بممثلين من حركة حماس في موسكو الخميس الماضي. ووفقا للخارجية الروسية، تم بحث الإفراج عن رهائن أجانب تم اختطافهم من إسرائيل من جانب مقاتلي حماس ومحتجزين في غزة.

وهناك رعايا روس من بين الرهائن الـ 230 المحتجزين لدى حماس. ووفقا للوزارة الروسية، تم أيضا بحث إجلاء مواطنين روس وأجانب آخرين من قطاع غزة.