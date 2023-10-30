الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلا شرق رفح في غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، منزلًا شرق مدينة رفح في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادته شبكة «قدس» الإخبارية.



واستُشهد، ظهر اليوم الاثنين، صحفي فلسطيني، وعدد من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف منزله شرق قطاع غزة.



وأفادت مصادر بالقطاع بأن الصحفي نظمى النديم، استُشهد جراء قصف طائرات الاحتلال منزله الكائن في حي الزيتون، إضافة إلى استشهاد عدد من أفراد عائلته، دون معرفة تفاصيل أخرى.



وفي وقت سابق، توغلت دبابات إسرائيلية إلى حي على أطراف مدينة غزة، الإثنين، وقطعت شارع صلاح الدين، الطريق الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه.



وقال شهود عيان، إن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون، مشيرين إلى إطلاق الجنود الإسرائيليين النار باتجاه أي سيارة تمر هناك.



من جهته، نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، ما تداولته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتحقيق تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة.



وقال في بيان صادر عن المكتب الإعلامي، صباح الاثنين: «خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك».



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8306 شهداء، و21 ألفًا و48 إصابة.



وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن «عدد الشهداء ارتفع إلى 8306، بينهم 3457 طفلًا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى 21 ألفا و48 إصابة بجراحات مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري».