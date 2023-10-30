مفاجآت لقاء نجلاء بدر وحنان مطاوع في الحلقة 13 من صوت وصورة



إيناس العيسوي:

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل "صوت وصورة" الذي يُعرض على منصة watch it، وشاشة dmc، إخراج محمود عبد التواب، تأليف محمد سليمان عبد المالك، أحداثًا مختلفة، أبرزها ذهاب "نرمين" نجلاء بدر لـ"رضوى" حنان مطاوع، حتى لا تتحدث عن زوجها مرة أخرى، حفاظًا على مستقبل أبنائها منه.

وتقرر "ماجدة" ناردين فرج، التخلي عن نرمين وقضيتها وتطلب منها أن توكل محامية غيرها، بينما تطلب رضوى من محاميها "لطفي" صدقي صخر، أن يمسك قضية طليقها "عبد الغني" وليد فواز، بعد أن عثرت الشرطة على سلاح الجريمة "السكين" الذي قُتل به "الدكتور عصام" مراد مكرم، والاشتباه فيه أنه هو من قتله.

وتنتهي الحلقة بسقوط عبد الغني، في الحبس دون أن يصدر منه أي صوت، وقال أحد المحيطين به داخل الحبس إنه مات.

وكانت شهدت الحلقة 12 من المسلسل رفض رضوى العودة إلى عبد الغني، بينما تتمتع رضوى بالحرية والشهرة.

وتبتز "سعاد" فدوى عابد، أرملة الدكتور عصام الصياد بالفيديوهات بعدما أخبرتها بأنها لديها الكاميرات والتسجيلات الخاصة به، وتعترض محامية أرملته على إقدامها على منح سعاد كل الأموال التي طلبتها، وعلى جانب آخر يأتي للشرطة بلاغ ضد مجهول بأن عبد الغني يخفي سلاح الجريمة في مقر عمله بالمعمل، وتأتي الشرطة بالفعل وتجده ويتم القبض على عبد الغني.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامي الطمباري، فدوى عابد، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبي، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامي، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدي، سالي حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمي سعيد صديق، مجدي السباعي، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.