اليونيسيف: عدد شهداء أطفال غزة يعادل قتلى الأطفال بـ5 سنوات ماضية

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صرحت منظمة حماية الطفل العالمية اليونيسيف، بأن عدد شهداء الأطفال في غزة خلال ٣ أسابيع فقط تخطى عدد قتلى الأطفال بكل الحروب طوال ال٥ سنوات الماضية منذ ٢٠١٩.

ونقلت صحيفة الجارديان، عن البيان، إن عدد شهداء الأطفال بغزة بلغ ٣٢٠٠ شهيد.

وأشارت إلى وجود ١٠٠٠ طفل مفقود يرجح استشهادهم وبقائهم تحت الأنقاض دون أن يتم تسجيلهم.

وذكرت المنظمة أن شهداء الأطفال يشكلون ٤٠٪ من إجمالي شهداء الحرب على غزة و٣٣٪ من إجمالي شهداء مختلف الأراضي الفلسطينية منذ نشوب الحرب الأخيرة.

وطالب جينسن لي مدير المنظمة بسرعة وقف إطلاق النار قائلا إنه في كل يوم زائد من المفاوضات يقتل ويجرح أطفال وهم محتمون بالمدارس الخاصة بالأمم المتحدة.

وأضاف أنه على المجتمع الدولي جعل الإنسان أهم وأعلى أولوية من السياسة.