 بيت الزكاة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجمعيات التي تجمع تبرعات باسمنا - بوابة الشروق
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بيت الزكاة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجمعيات التي تجمع تبرعات باسمنا

علي كمال
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 4:28 م

نفى «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- تلقيه أي تبرعات إلا عن طريق القنوات الرسمية لـ«بيت الزكاة والصدقات»

وأكد «بيت الزكاة والصدقات»، فى بيان له اليوم، عدم وجود تعاون بين البيت وأيّة جهة أخرى في جمع التبرعات أو تقديم الخدمات لأي من البرامج التي يعمل عليها البيت، مستطردًا أنه أي إجراءات لجمع التبرعات باسم «بيت الزكاة والصدقات» سيتعامل معها البيت وفقًا للإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت توجَّه في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل:{‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

وعنوان الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات:
https://baitzakat.org.eg/donationChannels/


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