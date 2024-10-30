زعمت إسرائيل، أنها ستحرص على التأكد من وصول المساعدات إلى داخل غزة على الرغم من القانون الجديد الذي أقرته هذا الأسبوع والذي يحظر على السلطات إجراء أي اتصال مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: «إسرائيل ما زالت ملتزمة بالقانون الدولي وبضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال المنظمات الدولية التي بلا أنشطة إرهابية، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي وغيرها الكثير»، وفق وكالة رويترز.

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، قد صرح بأن الهجوم على الوكالة دافعه سياسي للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في أعقاب تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار حظر الوكالة.

وشدد لازاريني على أنه يجب على إسرائيل أن تتراجع عن قرار حظر الوكالة، مؤكدا في الوقت نفسه أن قطاع غزة تعرض للتدمير بشكل ممنهج.

وفي وقت سابق، قال المفوض العام للأونروا إن القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة.

وينص القانون الإسرائيلي -الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة- على أنه «لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل».

وينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما.