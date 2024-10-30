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أفادت صحيفة «النهار» اللبنانية، بأن مدينة بعلبك وضواحيها تشهد عملية نزوح واسعة، وذلك بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء.

ونشرت فضائية «LBC اللبنانية»، مقطع فيديو عبر صفحتاه الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، يوثق نزوح الأهالي من بلدة دير الأحمر الواقعة بقضاء بعلبك.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارًا عاجلًا إلى سكان مدينة بعلبك شرق لبنان وقرى عين بورضاي ودورس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل المدينة والقرى ولا ينوي المساس بالأهالي»، وفقًا لمزاعمه.

ودعا السكان إلى إخلاء منازلهم فورًا، والانتقال خارج المدينة والقرى عبر المحاور التالية: أوتوستراد زحلة – بعلبك، طريق نحلة – بعلبك، طريق الأرز – بعلبك.

وجدد المزاعم الخاصة بأن «التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية قد يعرضهم للخطر».