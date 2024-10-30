قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إنَّ هناك 79 ألف عيادة طبية خاصة من مرسى مطروح لأسوان، وهو ما يقل عن المعدل العالمي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك خللًا شديد جدًا في عدد العيادات بمصر حيث تحتاج الدولة لأضعاف هذا الرقم.

وأشار إلى أن غالبية المرضى يتوجهون لعيادات خاصة أو مستوصفات، لافتا إلى أن 30% يتوجهون للمنشآت الطبية الحكومية و70% للعيادات الخاصة، في حين أن الحالات الطارئة تتوجه بشكل أكبر للمستشفيات الحكومية وليس العيادات الطبية الخاصة.

وتابع: «التعامل مع العيادات وتحويلها إلى منشأة إدارية جاء بطريقة عشوائية، وبعض الأطباء وجدوا عياداتهم مغلقة بالشمع الأحمر من جهات حكومية.. في كل محافظة تم التعامل بطريقة مختلفة عن الأخرى»، وذلك في إشارة إلى إقدام المحليات على غلق وتشميع بعض العيادات لتنفيذ قرار التحويل من سكني إلى إداري.

وأوضح أن تنفيذ هذا القرار اختلف من محافظة لأخرى.