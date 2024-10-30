سفير تركيا بمصر: زيارات الرئيس السيسي وأردوغان فتحت فترة من التعاون الاستراتيجي في علاقاتنا الثنائية

• صالح موطلو شن: العام الحالي شهد خطوات تاريخية في العلاقات مع مصر.. وسنواصل تطوير التعاون

‏

قال سفير تركيا بالقاهره صالح موطلو شن، مساء الثلاثاء، إنه قد تكون هناك زيارات رفيعة المستوى من تركيا إلى مصر قريبًا، مشيراً إلى أن العام الحالي شهد خطوات تاريخية في العلاقات بين البلدين، فيما ستواصل أنقرة تطوير التعاون مع القاهرة في كل المجالات.

وأضاف شن، في حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة تركيا بمناسبة الذكرى الـ 101 لإعلان الجمهورية التركية: قبل حوالي أسبوع، التقى وزير المالية ‏المصري أحمد كوجوك مع مستثمرين أتراك في إسطنبول.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين المصريين والسفراء الأجانب بالقاهرة وأعضاء السلك الدبلوماسي التركي، فضلاً عن صحفيين وإعلاميين.

وأشار إلى أن وزير التجارة والاستثمار سيتوجه إلى إسطنبول ‏لحضور اجتماع التعاون الاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي في بداية نوفمبر وسيلتقي أيضًا بالمستثمرين الأتراك.‏

‏ ‏

‏وأكد شن أن عام 2024‏‎ شهد ‎خطوات تاريخية في العلاقات الثنائية مع مصر‎، مضيفا: زيارة رئيسنا رجب طيب اردوغان إلى القاهرة في ‏‎14 ‎فبراير وزيارة الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي إلى أنقرة في‎ 4 ‎سبتمبر فتحت فترة من التعاون الاستراتيجي في علاقاتنا الثنائية‎.‎

وتابع: سنواصل تطوير تعاوننا الثنائي في كل المجالات تقريبا تحت مظلة مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع ‏المستوى، برئاسة رئيسنا رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف ‎وزير الخارجية التركي ‏هاكان فيدان، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي‎.‎

*زيارة الرئيس السيسي لأنقرة

وتطرق السفير التركي إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، والتوقيع على‎ 17 ‎اتفاقية تعاون تغطي مجموعة واسعة ‏من المجالات، موضحاً أن من بين الاتفاقيات الموقعة في أنقرة ‏‎"‎اتفاقية التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية‎".‎

وأكد أن المساهمات والجهود الشخصية التي بذلها وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد ‏الغفار، سواء فيما يتعلق بالمساعدات لغزة أو بإعداد اتفاقية التعاون هذه، كانت عظيمة‎.

وأوضح أنه ستتم إضافة اتفاقيات جديدة إلى هذه الاتفاقيات وستستمر مجالات التعاون في التزايد‎.‎

وأضاف شن: نقوم بعمل جيد للغاية في تجارتنا الثنائية هذا العام ونهدف إلى تحطيم رقم قياسي يتجاوز ‏‎9 ‎مليارات دولار‎.‎ ولا يوجد مانع لعدم الوصول إلى ‏‎1 ‎مليار دولار في ‏‎5 ‎سنوات، و‎20 ‎مليار دولار في ‏‎10 ‎سنوات، و‎50 ‎مليار دولار في ‏‎50 ‎عاما‎.‎

وأكد أن المستثمرون الأتراك في مصر يواصلون أعمالهم بنجاح، مما يساهم في دعم الاقتصادين التركي والمصري‎.‎ وأضاف: أعتقد أننا سندخل فترة من التعاون المكثف في مجال السياحة‎. ‎يمكننا أن نتوقع زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر من ‏تركيا بشكل أكبر في السنوات القادمة‎.‎

وتابع السفير التركي: سنحتفل‎ ‎بمرور‎ 100 ‎عام‎ ‎على‎ ‎إقامة‎ ‎العلاقات‎ ‎الدبلوماسية‎ ‎بين‎ ‎البلدين‎ ‎بأنشطة‎ ‎مختلفة‎ ‎في‎ ‎المجالات‎ ‎الثقافية‎ ‎والفنية‎ ‎والأكاديمية‎ ‎والعلمية‎.‎

*الذكرى الـ 101 لإعلان الجمهورية التركية

وقال السفير شن: الجمهورية التركية الشابة عمرها حاليا 101 إلا أنها كشجرة دلب لها تاريخ ضارب بجذورها في الأناضول لما يزيد عن ‏ألف عام. ‏ومع تقاليد الدولة التي تغذيها هذه الجذور التاريخية العميقة، ندخل المئوية الثانية لجمهوريتنا بآمال بحماس كبيرة، تحت قيادة ‏رئيسنا. ‏

‏ ‏

وتابع شن: اليوم، في الذكرى الـ 101 للتأسيس وفي ظل الإرادة الحازمة والصلبة لرئيسنا رجب طيب أردوغان، أصبحت تركيا، التي يبلغ ‏عدد سكانها 85 مليون نسمة، بالأرقام من بين الدول العشر الرائدة في العالم في الصناعة والتكنولوجيا والثقافة والصحة ‏والرياضة والدفاع. ‏

‏ ‏

*التطورات الإقليمية و الدولية

وأشار شن إلى أن التطورات والمشكلات الإقليمية والعالمية تجعل تركيا، مثل أي دولة أخرى، تواجه تحديات، مضيفا: وبينما نكافح كل هذه التحديات، ‏يظل مبدأنا هو "السلام في الوطن، السلام في العالم" الذي حدده أتاتورك القائد العظيم. إننا نعطي الأولوية للأمن والاستقرار ‏والسلام والتنمية في علاقاتنا الثنائية وسياساتنا على المستوى العالمي. ‏

وتابع: "نحن لا نريد حرب في منطقتنا" يمكن أن ‏يتحقق الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي بشكل دائم فقط إذا انتهى احتلال فلسطين وإنهاء الظلم التاريخي. ‏

وشدد شن على ضرورة أن تلتزم كل دولة بميثاق الأمم المتحدة مع ضرورة إصلاح مجلس الأمن، مضيفا: ملتزمون بعضويتنا في حلف الناتو و المجلس الأوروبي, وطلب عضويتنا في الاتحاد الأوروبي لا يزال قائم وطلب ‏عضوية البريكس ليست بديل لهذا بل هي ضرورة لسياستنا الخارجية الوطنية و مصالحنا وعازمون على تطوير علاقتنا ‏بجامعة الدول العربية. ‏



*الوضع في غزة والجهود المصرية

كما أكد السفير التركي على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، مع توصيل المساعدات الإنسانية الكافية، مشيرا إلى أن تركيا تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدات الإنسانية الكافية ووقف دائم لإطلاق النار‎.‎

وتابع: نعلم أن مصر بذلت جهودًا كبيرة وقدمت مساهمات كبيرة في وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، ونحن نقدر ذلك.. ننظر بإيجابية لدعوة وقف إطلاق النار التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي‎ .‎إذا تم الرد على هذا الدعوى، فقد يكون هناك أمل في وقف دائم لإطلاق النار‎. ‎

وأدان السفير التركي بشدة القرار الذي اتخذته إسرائيل في الكنيست، والذي يهدف إلى إنهاء أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف شن: لا يمكن فصل إخواننا الفلسطينيين عن وطنهم، ولا يمكن أبداً انتزاع حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم‎.‎