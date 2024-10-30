 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيام نازحين في دير البلح وخان يونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيام نازحين في دير البلح وخان يونس

وفا
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 4:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 4:24 ص

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبه.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وخيام نازحين في منطقة الأهرامات شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.

كما ارتقى عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خان يونس.

كما قصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ومنازل مواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع.

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