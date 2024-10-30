 التضخم في ألمانيا يعاود الارتفاع ويصل إلى 2% في أكتوبر - بوابة الشروق
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التضخم في ألمانيا يعاود الارتفاع ويصل إلى 2% في أكتوبر

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 5:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 5:32 م

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، استنادا إلى بيانات أولية، أن معدل التضخم في البلاد عاود الارتفاع ليصل إلى 2% في شهر أكتوبر الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بعد أن كان المعدل 6ر1% في سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 3ر2% والخدمات بنسبة 4%، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5ر5٪ على مدار العام.

يذكر أن معدل التضخم تراجع بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية حيث بلغ 6ر1% في الشهر الماضي، و9ر1% في أغسطس الماضي.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية شديدة التقلب، إلى 9ر2٪ في أكتوبر، بعد أن كان بلغ 7ر2% في سبتمبر/أيلول.

وأفادت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء بأن أسعار المستهلكين الشهر الجاري ارتفعت على أساس شهري، بنسبة 4ر0%.


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