أوقاف دمياط تنظم ندوة حول أثر القيم المجتمعية في توجيه السلوك

نظّمت مديرية أوقاف دمياط ندوة علمية بعنوان: "أثر القيم المجتمعية في توجيه السلوك" بالمعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – دمياط، في إطار فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تنفذها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور عدد من قيادات المعهد ومسئولي مديرية الأوقاف.

وتناولت الندوة أهمية القيم والأخلاق في بناء الفرد والمجتمع، ودورها في توجيه السلوك وتصحيح المفاهيم، وأوضح الدكتور هاني عنتر السباعي، مدير مديرية أوقاف دمياط، أن إدارة المعهد تُولي اهتمامًا بالتكامل بين الجانب الأكاديمي والتربوي، مؤكدًا ضرورة غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب، ومشيرًا إلى قول النبي ﷺ: "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق" (رواه أبو هريرة رضي الله عنه).

ومن جهته، أشاد الدكتور عبد الله بدر، عميد المعهد بدور وزارة الأوقاف في تنفيذ المبادرات التوعوية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم وتعزيز القيم المجتمعية، مؤكدًا أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والدعوية في دعم السلوك الإيجابي لدى الشباب.

وفي ختام الندوة، قدّمت إدارة المعهد درعًا تذكاريًّا إلى الدكتور هاني عنتر السباعي تقديرًا لتعاون مديرية أوقاف دمياط وجهودها في نشر الوعي الديني والمجتمعي.