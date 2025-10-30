تباين أداء الأسهم الأمريكية في التعاملات الصباحية

جرى تداول الأسهم الأمريكية في تعاملات صباح اليوم الخميس حول أعلى مستوياتها القياسية، في الوقت الذي تقيم فيه بورصة وول ستريت التطورات المتباينة في كل شيء بدءًا من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وحتى الأرباح التي حققتها شركات التكنولوجيا العملاقة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 3ر0% في تعاملات الصباح. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 193 نقطة، أي بنسبة 4ر0%، بحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر0%. وتتحرك المؤشرات الثلاثة نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وانخفضت الأسهم أيضا في أوروبا، عقب إغلاق متباين للأسواق في آسيا، عقب اجتماع طال انتظاره بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحادثاته مع نظيره الصيني، شي جين بينج، ووصفها بأنها حصلت على "12" درجة على مقياس من صفر إلى 10 درجات.

وقال ترامب إنه سيخفض الرسوم الجمركية على الصين من 57% إلى 47%. ولكن في حين أن المحادثات قد توفر بعض الاستقرار على المدى القريب، إلا أن التوترات الرئيسية لا تزال قائمة بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت الأسهم بالفعل أرقاما قياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط توقعات بتحسينات كبيرة محتملة من محادثات ترامب وشي.

قال برايان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة أنيكس لإدارة الثروات: "كانت النتيجة جيدة، لكنها ليست جيدة بما يكفي بالنظر إلى التوقعات .. كانت النتائج أشبه بلفتات صغيرة بدلاً من صفقة كبيرة".

كما تضررت بعض الأسهم الأكثر تأثيرا في وول ستريت من عبء التوقعات المرتفعة.

وانخفض سهم ميتا بلاتفورمس مالكة منصة فيسبوك بنسبة 3ر11% مما قلص ما كان يمثل قفزة بنسبة 4ر28% لهذا السهم منذ بداية العام الحالي. وقال المحللون إنه من المرجح أن يشعر المستثمرون بالقلق بشأن المبلغ الذي قالت الشركة إنها تخطط لإنفاقه في عام 2026.

انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 5ر2% على الرغم من أنها أعلنت عن أرباح وإيرادات أقوى للربع الثالث من العام الحالي مما توقعه المحللون.

وأشار المحللون إلى أنها تتوقع أيضا إنفاق المزيد على الاستثمارات في عام 2026 مقارنة بعام 2025.

على الجانب الرابح من شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفع سهم ألفابيت المالكة لجوجل بنسبة 3ر5% بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها ربع السنوية توقعات المحللين بسهولة.