وزير التموين: تخفيض كيلو اللحوم السوداني 5 جنيهات مراعاة للمواطنين

قرر على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من 1 ديسمبر 2019 تخفيض أسعار كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات، ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلاً من 85 جنيها، وذلك لمدة شهر ونصف حتى 15 يناير 2020.

وقال الوزير إن التخفيض يأتي في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الأخوة المسيحيين؛ وذلك في إطار دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي" وبقالي التموين.

كما شدد المصيلحي على الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار، وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع.