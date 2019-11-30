رينارد: لابد أن نظهر بشكل أفضل أمام عمان لنتأهل إلى المربع الذهبي لخليجي 24

أكد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أن فريقه يحتاج للظهور بشكل أفضل في المباراة التالية له في بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) والتي يواجه فيها المنتخب العماني حامل اللقب إذا أراد التأهل للمربع الذهبي في البطولة المقامة حاليا في قطر.

وحصد المنتخب السعودي (الأخضر) أول ثلاث نقاط له في المجموعة بفوزه على البحرين 2 / صفر اليوم ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الكويتي فيما تجمد رصيد المنتخب البحريني عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وبهذا ، يشتعل الصراع على بطاقتي التأهل من هذه المجموعة إلى الدور قبل النهائي حيث تحسم البطاقتان خلال الجولة الثالثة الأخيرة بعد غد الاثنين والتي تشهد مباراتي السعودية مع عمان والبحرين مع الكويت.

وأوضح رينار في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "بعد الخسارة في المباراة الأولى أصبحنا أمام خيار واحد إجباري وهو الفوز بهذه المباراة. والفوز اليوم لم يكن سهلا ولكننا حققناه. لم تكن مباراة مثالية وعلينا أن نلعب بشكل أفضل في المباراة التالية لتحقيق الفوز على عمان وضمان التأهل للدور قبل النهائي".

وعن مدى رضاه عن أداء اللاعبين وإمكانية التقدم بعيدا في هذه البطولة ، قال رينار : "فريقي اليوم لم يكن نفس الفريق الذي خاض المباراة الأولى. هذه هي الطريقة التي نريد أن نلعب بها. اللاعبون أدوا بشكل جيد ولكن يمكنهم الظهور بشكل أفضل. كانت هناك بعض المشاكل الخاصة بالاحتفاظ بالكرة في المباراة الأولى. عانينا في المباراة الأولى من غياب لاعبي الهلال".

وأضاف : "نركز الآن على المباراة التالية ويجب أن نقدم فيها أداء أفضل أمام المنتخب العماني حامل اللقب".

وعن اللاعبين نواف العابد ومحمد إبراهيم كنو ، قال رينار : "نواف لم يلعب كثيرا لأنه عائد من الإصابة. نلعب كل 48 ساعة ونحاول الاستبدال لأنه علينا أن نحتفظ بطاقة اللاعبين".