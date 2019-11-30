228 مليار دولار حجم التجارة الدولية للسلع والخدمات في الصين خلال أكتوبر

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بلغ إجمالي دخل التجارة الدولية للسلع والخدمات في الصين خلال شهر أكتوبر الماضي 1.62 تريليون يوان (حوالي 228 مليار دولار) بينما بلغت نفقاتها 1.42 تريليون يوان (نحو 200 مليار دولار) بفائض قدره 201.9 مليار يوان (نحو 28 مليار دولار).

وذكرت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي – في أحدث بيانات أصدرتها اليوم - أن دخل تجارة السلع في الصين بلغ 1.48 تريليون يوان (نحو 208 مليارات دولار) في أكتوبر مع حجم إنفاق 1.16 تريليون يوان (163 مليار دولار) بفائض يصل إلى 328.6 مليار يوان (نحو 45 مليار دولار).

وأشارت المصلحة إلى أن تجارة الخدمات سجلت عجزا بقيمة 7ر126 مليار يوان (17.8 مليار دولار) حيث بلغت إيرادات الخدمات 133.1 مليار يوان (18.7 مليار دولار) والنفقات 259.8 مليار يوان (36.5 مليار دولار).