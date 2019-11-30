مدرب مازيمبي: لا أعرف الزمالك بنسبة 100%

أكد بامفيل ميهايو، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي أنه ليس على علم بنسبة 100% بنادي الزمالك، مُشيرًا إلى أنه يعرف جيدًا فرق المغرب العربي بشكل أكبر.

وقال ميهايو في تصريحاته للموقع الرسمي لمازيمبي :"لم نحشد اللاعبون للاحتفال بالذكرى الثمانين على تأسيس النادي بسبب مباراتنا في دوري أبطال إفريقيا هذا السبت، يتعين علينا الفوز لتمديد الاحتفال في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف :"قبل عامين لعبنا دور الثمانية في البطولة الإفريقية، وفي العام الماضي وصلنا إلى الدور نصف النهائي، فليس من اختصاصي أن أقول ما إذا كان فريقي قد تقدم أم لا".

وأكمل :"تم العمل على بعض الأمور في التدريب لتجنب الأخطاء خلال المباراة، لا أستطيع أن أقول أنني أعرف الخصم جيدا بنسبة 100 ٪، كرة القدم المغاربية هي ما أعرفها".

وأتم بامفيل ميهايو تصريحاته قائلًا :"الشيء الأكثر أهمية هو إعداد فريقي، وتحقيق توازن جيد، لتسجيل الأهداف واللعب بأسلوبنا بشكل جيد، نريد السيطرة على خصمنا لانتزاع النقاط الثلاث".

ويواجه الزمالك في الثالثة عصر اليوم السبت فريق مازيمبي في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.