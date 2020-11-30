 مقتل 8 سجناء وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء اشتباكات في سجن بسريلانكا - بوابة الشروق
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مقتل 8 سجناء وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء اشتباكات في سجن بسريلانكا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:05 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:05 م

قُتل ثمانية سجناء على الأقل، واُصيب أكثر من 50 آخرين في اشتباكات اندلعت مع حراس سجن مهارة بسريلانكا.

ونقل موقع "يو إس نيوز" الإخباري الأمريكي عن مسئولين سريلانكيين اليوم الاثنين، القول: "إن الاشتباكات جاءت في الوقت الذي تحاول فيه السلطات قمع مظاهرة نشبت على خلفية تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سجون سريلانكا المكتظة.

وشهدت سريلانكا ارتفاعا شديدا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي، فيما سجلت السجون المكتظة آلاف حالات الإصابة الجديدة.

ونظم السجناء احتجاجات في الأسابيع الأخيرة، طالبوا فيها بزيادة اختبارات فيروس كورونا وبمرافق عزل جديدة للسجناء المُصابين.

واندلعت الاشتباكات الأخيرة بسجن مهارة الكائن خارج العاصمة كولومبو الليلة الماضية، عندما احتج بعض السجناء على نقل سجناء مصابين بفيروس كورونا من مرافق أخرى إلى داخل السجن.

وجرى نشر المئات من قوات الشرطة الإضافية، لمساعدة الحراس وتعزيز الوضع الأمني في السجن.

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