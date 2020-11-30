إصابة بايدن بالتواء في قدمه اليمنى خلال لعبه مع كلبه

أُصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالتواء في قدمه اليمنى، لكن الأشعة السينية تظهر "عدم وجود كسر واضح"، بحسب بيان صادر عن طبيبه، بعد أن انزلق أثناء اللعب مع كلبه، السبت.



وقال الدكتور كيفن أوكونور، يوم الأحد: "الرئيس المنتخب جو بايدن أصيب بالتواء في قدمه اليمنى. الأشعة السينية الأولية تطمئن أنه لا يوجد كسر واضح وسيحصل على تصوير مقطعي إضافي لتصوير أكثر تفصيلاً".



وفي وقت سابق الأحد، أعلن مكتب بايدن أنه سيخضع لفحص من قبل جرّاح عظام "بدافع الحذر الشديد"، بعد أن لوى كاحله وهو يلعب بالكلب.



من المقرر أن يكون بايدن، الذي احتفل بعيد ميلاده الثامن والسبعين في 20 نوفمبر تشرين الثاني، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

خلال الحملة، أصدرت حملة بايدن ملخصًا للتاريخ الطبي لبايدن، أظهر أن نائب الرئيس السابق يتمتع بصحة جيدة وصالح للرئاسة.

تضمن الإصدار نتائج الفحص البدني الذي أجراه الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الرعاية الأولية لبايدن منذ 2009 ومدير الطب التنفيذي في كلية جورج واشنطن الطبية.

وقال أوكونور إن بايدن "رجل يتمتع بصحة جيدة ونشاط ويبلغ من العمر 77 عامًا، وهو لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".

عائلة بايدن لديها كلبان، ميجور وشامب، كلاهما من نوع جيرمان شيبرد.

وقام بايدن بتبني ميجور من جمعية ديلاوير الإنسانية في نوفمبر تشرين الثاني 2018. وانضم شامب إلى عائلة بايدن خلال الفترة الانتقالية الرئاسية في ديسمبر كانون الأول 2008، بعد أسابيع من تولي بايدن منصب نائب الرئيس آنذاك.