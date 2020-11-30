مؤشر البحث العلمي: 29 تجربة تفاعلية فى متحف علوم طنطا بهدف التعليم الإبداعى

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر نوفمبر الحالي عن وجود 29 تجربة تفاعلية فى متحف علوم طنطا بمركز بحوث غرب الدلتا التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذي تم افتتاحه مؤخرا من خلال تعاون مشترك بين الأكاديمية ومكتبة الإسكندرية.



وذكر المؤشر أن التجارب التفاعلية بالمتحف تغطي الفلك والفضاء والإنسان والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يشرح كل جهاز تجربة من التجارب، بالإضافة إلى مكون من أجزاء كهربائية وميكانيكية ومزود بالتطبيقات الإلكترونية والفيديوهات التفاعلية بأسلوب تكنولوجى مبتكر، وأكد أن المتحف يهدف إلى التعليم الإبداعى وتبسيط العلوم للطلاب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي ويخدم منطقة وسط الدلتا.



مؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.