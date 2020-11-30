قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لن تغلق أو تعطل المدارس أو تحذف أجزاء من المنهج أو تعتمد نظام الأبحاث في تقييم الطلاب، معلقًا: «السنة الدراسية ستستكمل ولن ننفذ الأبحاث بسبب إساءة الاستخدام».

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، أن الإخلال بالتقييم بالأبحاث ليس مناسبًا، مؤكدًا: «مش هنوقف العملية التعليمية تحت أي ظرف».

ونوه إلى أن البعض يتخذ من ترويج الأخبار الخاطئة مصدرًا للرزق، مؤكدًا أن الوزارة لم تثبت تغيير الامتحانات أو موعدها أو طريقتها، فضلًا عن إجراء الامتحانات على الأرض لسنوات النقل.

ولفت وزير التعليم إلى إجراء امتحانات المرحلة الثانوية إلكترونيًا في اللجان وليس منزليًا أو عن طريق تقديم الأبحاث، مضيفًا: «نقدم طريقة أخرى نظامية لاستكمال المحتوى التعليمي وتقديم تقييم عادل للطلاب».