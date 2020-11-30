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وفد رسمي بحريني يزور إسرائيل غدا

نور رشوان
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 12:15 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 12:15 م

يغادر وفد رسمي مملكة البحرين، غدًا الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، في زيارة إلى دولة إسرائيل، بصحبة عدد من المسؤولين من وزارات الدولة ومؤسساتها، ورجال أعمال.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء البحرينية، صباح الاثنين، من المقرر أن يلتقي الوزير خلال زيارته، عددًا من كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس، كما ستتم مباحثات بحرينية - إسرائيلية مشتركة حول التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين مملكة البحرين وإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمجالات التجارة والاستثمار، وبحث الفرص الاقتصادية.

وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الثانية لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، وتأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم المبرم بين البلدين في سبتمبر الماضي.


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