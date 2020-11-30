قال الإعلامي أسامة كمال، إنه لم يتخذ قرارًا بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا، معلقًا: «حتى الآن قلق ونظرية المؤامرة شاغلة دماغي، وممكن أستغنى عن السفر لحد ما أشوف الدنيا هتمشي إزاي».

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن «قرار الحصول على اللقاح بيد المواطن سواء قرر الحصول على اللقاح الخاص بشركة فايزر أو الصيني أو الروسي»، قائلًا إن المسافر لن يتحرك من مصر دون الحصول عليه.

وأوضح أنه تمت اليوم الاثنين، أول عملية شحن كبيرة للقاح «فايزر» من بروكسل حتى شيكاغو، مشيرًا إلى الاستعانة بحاويات شحن بحجم شنطة اليد تحمل تسعة كيلو من الثلج الجاف؛ للحفاظ على اللقاح في درجات معينة.

ولفت كمال، إلى أن العملية ليست سهلة، موضحًا أن معايير سلامة إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي تقتضي أن تكون كمية الثلج الجاف محدودة؛ لأنه من الممكن أن يتحول لثاني أكسيد الكربون ويتسبب باختناق في الأماكن التي ليس بها تهوية جيدة.

وانطلقت اليوم الاثنين، أولى عمليات الشحن الكبيرة للقاح فيروس كورونا، الذي أنتجته شركة «فايزر» الأمريكية بالتعاون مع «بيونتك» الألمانية.

ونُقلت الدفعة الأولى من اللقاحات من بروكسل في بلجيكا إلى مدينة شيكاغو الأميركية، على متن رحلة طيران عارضة (شارتر) تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز».