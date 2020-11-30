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مصدر عراقي: مقتل مدني وإصابة شرطيين جراء سقوط قذائف هاون جنوبي الموصل

الامن العراقي - ارشيفية
الامن العراقي - ارشيفية
الموصل (العراق) - د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:23 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 11:23 م
أفاد مصدر أمني عراقي مساء اليوم الاثنين، بمقتل مدني وإصابة شرطيين اثنين جراء سقوط قذائف هاون جنوبي الموصل/400كم شمالي بغداد/.

وقال النقيب عامر الحجار من شرطة نينوى إن "مدنيا قتل وأصيب شرطيان بجروح جراء سقوط ثلاث قذائف هاون على نقطة تفتيش للشرطة في ناحية حمام العليل/20كم جنوبي الموصل/".

وفي سياق آخر، ذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية اليوم أن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثالث ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة نينوى، ألقت القبض على إرهابي من عناصر تنظيم داعش الإجرامي في منطقة حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، والذي كان يعمل بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة العصابات الإرهابية على مدينة الموصل".

يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى مازالت تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.

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