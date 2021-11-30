قال مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، إنّ جمال المرأة يكمن في شخصيتها.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين: "ليس من الضروري على السيدة أن ترتدي فستان إليسا .. المهم عندما تقف أمام المرآة تعرف نفسها جيدًا".

وأوضح أنه من الصعب تحقيق التوازن في المجتمع باعتبار أنّ هذا التوازن يكون في حاجة لثقافة وعين، معقّبًا: "هناك سيدات بقدر ما يفكرن في تفاصيل صغيرة نجدهم ينزعن كل شيء".





وأشار إلى أن المرأة يجب أن ترتدي ما يُظهر جمالها من خلال إطار ناعم يليق بها، وقال: "مش لازم الناس توصل لدرجة إنها تقول عن الست إيه اللي عاملاه في نفسها".



