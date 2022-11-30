روسيا وأوكرانيا: الناتو يتعهد بتوفير المزيد من الأسلحة وإصلاح شبكة الكهرباء في المناطق المتضررة

وأدت الضربات الروسية إلى ترك ملايين الأوكرانيين بدون كهرباء ومياه جارية في درجات حرارة أقل من صفر مئوية.

وتطلب أوكرانيا من الناتو منذ شهور أنظمة دفاع جوي أكثر تقدمًا.

وبموجب اتفاقيات جنيف، يمكن تفسير الهجمات على المدنيين أو البنية التحتية الحيوية لبقائهم على أنها جريمة حرب

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المدعي العام الأوكراني لبي بي سي إن الهجمات الروسية تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وفي اجتماع في برلين، قال وزراء عدل مجموعة الدول السبع إنهم سينسقون التحقيقات في جرائم الحرب المزعومة المرتكبة في أوكرانيا.

قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان "إن الفحص القضائي للفظائع المرتكبة في أوكرانيا سيستغرق سنوات، وربما حتى عقودًا. لكننا سنكون مستعدين جيدًا، وسنواصل ما دامت هناك حاجة إليه".

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أمر بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ومسؤولون كبار آخرون في الكرملين المزاعم بأن القوات الروسية ترتكب جرائم حرب.

وفي تطور منفصل يوم الثلاثاء، قالت السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا أمام مجلس النواب البريطاني في لندن إن "الأوكرانيين يمرون بإرهاب مماثل لما شهدته بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، عندما قصفت ألمانيا النازية مدنًا في الحرب العالمية".